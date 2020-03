航空公司疫情下受重擊 資金週轉困難

【KTSF 張麗月報導】

面對肺炎疫情危機,美國金融市場繼續大震盪,美股主要指數週一急速狂跌12%至13%,也一度觸動自動停市的機制,在疫情爆發期間,最受衝擊的包括航空業,有航空顧問指出,如果政府不干預挽救全球航空公司,在5月前將會面臨破產。

面對肺炎疫情在全球大爆發,全球的航空公司都實施不同程度的停飛措施,來應對各國的旅遊限制,無形中影響航空公司的營收,有些甚至出現資金週轉困難。

以澳洲悉尼為基地的航空顧問公司CAPA週一發表報告指出,由於疫情危機,航空載客需求正在枯竭,這個完全是前所未有,因此政府和業內人士現時有需要統籌行動,以避免金融災難發生。

這間顧問公司用「血洗戰場」來形容航空業今次面對的危機,因為航空業有成千上萬航機停飛,許多航空公司就快用盡資金,許多航空公司也取消對盈利前景的預估,有些甚至要裁員。

國際航空運輸協會警告說,全球航空公司的收益虧損估計超過1,130億美元,而這個數字還未計算美國對歐洲26個國家封關。

英航說,航空業正面對一個全球危機,比沙士病毒或911的情況更差。

美國航空公司也面對類似困境,好像Delta航空就表示,從未見過好像今次載客需求驟降得這麼厲害,Delta將於未來幾個月縮減航班四成,300架飛機要停飛,以及縮減營運開支20億元。

美國航空業聲稱,需要最少580億元救助,今次疫情危機似乎未見盡頭,又說今次情況比911襲擊更差。

面對經濟困境,特朗普總統表示,聯邦政府百分百支持航空業者。

白宮經濟顧問庫德洛表示,國會和財政部正在討論一個航空業援助方案,不過這個不是救亡方案,而是一個類似解決航空公司現金流動的方案,因為肺炎疫情始終會過去,這個只是幾個月的問題,而不是幾年的問題,如果航空業者現金週轉出問題,聯邦將會設法提供援助。

