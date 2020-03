【KTSF】

針對新型冠狀病毒疫情,全美多間航空公司將對航班作出變更。

聯合航空(United Airline)週日晚宣布,在4月及5月削減一半的航班,公司表示,航班削減情況可能會持續到整個夏季旅遊旺季。

美國航空(American Airline)也宣布從週一起將減少七成五的國際長途航班,措施會持續到5月6日。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。