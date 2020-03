影評：《第一頭牛》一段在拓荒時代刻骨銘心的友誼

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個美國廚師遇上一位中國移民,開始一段刻骨銘心的友誼。

1820年代,美國西部的俄勒岡州,還是拓荒者追求夢想的土地。一組獵取小動物的毛皮團隊中,一名跟隨這組人的廚師Cookie,在叢林、河流中,找尋大自然給予的食材。一個晚上 在叢林中發現一個來自中國的移民King,給他棉被並提供帳棚內的空間讓他過夜,但這陌生面孔也在隔天悄悄離去。

Cookie 在離開獵人團隊之後,在一個簡陋的小鎮和King 重逢,兩人也成為室友。一天 一位英國籍地主從法國進口一頭牛,Cookie 想到可以用牛奶製成焙烤食品。King 靈機一動,認為可以在街上小市場賣糕點,賺錢的詭計應運而生。

電影根據2004年的美國小說 The Half Life 改編。19世紀的一段跨籍友誼題材原創,劇中兩人平起平坐。帶烹調才藝的廚師和在動商業頭腦的移民,相互依靠。在面對危險的時候,仍舊彼此照顧。這段低調的關係,卻也真實 感人。

導演Kelly Reichardt 的影片,節奏一般比較慢。但帶有敏銳的觀察力,讓演員有充分時間和空間將角色的生命完整體現。John Magaro 和Orion Lee 克服挑戰,演出叫人信服,要觀眾沉浸在這個非牛仔的美國西部拓荒世界中。

電影的結尾沒有明確說明,讓觀眾自己想像,但其實在開頭就已經被暗示。大家在填補當中迷失的空間的時候,或許找到的是一片人與人之間的真誠。

《第一頭牛 First Cow》帶現實的眼光緬懷浪漫的過去,獲得滿分五分的最佳評價,是今年的最佳影片之一,不該錯過。

電影網頁:https://a24films.com/films/first-cow

A patient and rewarding study of 19th century male bonding in “First Cow”

“Screening Room” reviews “First Cow”

Rating: 5 out of 5 stars.

Official movie website: https://a24films.com/films/first-cow