華爾街股市大上大落 分析師料裁員潮湧現

華爾街股市週五繼續出現大震盪,近兩個星期以來大上大落,美股週四暴跌近一成之後,週五又強力反彈飆升超過9%,幾乎收復週四的跌幅。

美股主要指數週五反彈勁升超過9%,道瓊斯上漲接近2,000點,Nasdaq勁升673點,S&P 500就飆升230點。

但以整個星期來計,股市仍然勁跌,道指整個星期累積大跌超過9%,即累積跌了2,680點,Nasdaq和S&P 500指數就分別累積急瀉超過7%。

投資大行摩根史丹利的股票策略師團隊表示,現時S&P 500指數的水平略為低過他們的預估目標,對長遠投資者來說,相信是時候開始增持風險的資產。

不過這些專家指出,經濟衰退極大有可能出現,因為肺炎疫情爆發蔓延全球,已經令主要的產業,包括航空和遊輪業停頓,同時這種震盪正威脅蔓延到國內經濟範疇。

正當肺炎疫情蔓延之際,有多個行業已經傳出裁員消息,根據人力資源公司Challenger, Gray & Christmas的資料顯示,暫時已有接近900份工作流失,分佈在娛樂消閒、運輸和能源等,當中包括洛杉磯港口145名司機,他們因為來自中國的貨運停頓而被裁退,也有因為中國供應鏈斷裂而被迫結業的玩具公司和酒店業等。

Challenger表示,某些行業的需求死寂一片,正以懸崖式下跌,如果疫情持續下去,裁員潮將會加速出現,況且這批裁員數字只是公司自己公布,實際失業數字可能大幾倍。

Challenger又說,裁員有可能一波一波出現,製造業和與供應鏈有關的行業,以及旅遊運輸業將會首當其衝,如果疫情危機導致經濟大衰退,屆時所有行業將會出現裁員潮。

