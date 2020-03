【有線新聞】

特朗普總統宣布緊急抗疫後,美股三大指數尾市急升,升幅均超逾9%。

道指高開逾千點,其後乏力升幅蒸發至只有不足200點,特朗普宣布緊急狀態令後,尾市急速回升,升幅逼近2,000點。

道指收市升9.36%,創2008年金融海嘯以來最大單日升幅,收報23,185點,升1,985點。

標普500指數收報2,711點,升230點。納指收報7,874點,升672點。

全周計,道指仍跌逾10%,標指、納指跌8%。

