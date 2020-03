【KTSF】

路易斯安那州宣布,把原定4月4日舉行的初選押後兩個月,是美國第一個州因為疫情而押後選舉。

路易斯安那州州務卿表示,由於大部分票站職員和不少選民都年過65歲或以上,屬於高危一族,所以當局會考慮擴大郵寄投票至每一個選民。

同在4月4日舉行民主黨初選的懷俄明州,就取消親自到票站投票,選民可以選擇郵寄選票,或者把填妥的選票交到投遞箱。

而俄亥俄、阿里桑拿、佛羅里達和和伊利諾伊州則表示,會按照原地日期舉行初選。

