分析指美國確診人數若急增 醫院或不夠床位

【KTSF 江良慧報導】

在全美新型肺炎確診已經突破2,000宗,有超過45人死亡,有人擔心,美國會好像中國、南韓和意大利那樣,突然出現疫情大爆發,有分析就認為,一旦美國確診人數急增,美國的醫院根本不能應付。

截至週五下午,紐約州有超過400宗確診,新澤西州有21宗新個案,其中一個患者是急症室醫生。

紐約州為了加快讓更多人得到檢測,週五開始在其中一個疫情重災區New Rochelle,推出免下車的Drive thru測試。

紐約州州長Andrew Cuomo說:「本國和本州要減慢疫情擴散,當務之急就是測試。」

科羅拉多、德州和華盛頓及其他州也正在致力讓這些Drive through檢測中心為更多人檢疫。

德州州長Greg Abbott說:「德州正加把勁,減輕病毒傳播和保障公眾衛生和安全。」

另一方面,華盛頓郵報和USA Today的報導都指出,一旦國內的病例像意大利和南韓一樣急增,美國的醫院床位根本都不夠。

根據紐約時報的報導,美國每1,000人只有2.8個醫院床位,少過中國的4.3,意大利的3.2和南韓的12.3,深切治療部和呼吸器就更少。

John Hopkins醫院一分最近的報告指出,美國有約16萬個呼吸器,聽起來像很多,但在全球疫症大流行的時候,計算方法就不同,可能需要多達74萬個呼吸器,增加了呼吸器之餘,還需要有足夠受過訓練的醫護人員去執行任務,這個不是即時可以解決的問題。

不過情況最後會有多惡劣,其實大家都不知道,所以專家都強調,最重要是減慢病毒傳播,而其中一個方法,就是做更多檢測,以找出有感染的人,此外與人保持社交距離和保持個人衛生、勤洗手等等。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。