美國國務院傳召中國大使崔天凱,抗議中方發言人早前指控美軍散播疫情的網上言論。

中國外交部發言人趙立堅早前在Twitter發文指可能是美軍把疫情帶到武漢,美國要透明及公開數據,並且欠了一個解釋。

國務院官員透露,助理國務卿史達偉批評言論是中方明目張膽,在全球散播假資訊的行動。

有當地報道指,史達偉根據事實提出嚴正交涉,崔天凱則顯得處於守勢,又指史達偉並沒有作出威脅,雙方亦坦誠交流。

特朗普則指中國知道病毒源頭。

特朗普稱:「我讀過有關報道,但不認為能代表,當然不能代表我與習主席的對話內容,他們知道病毒來自哪裡,我們全部都知道病毒來自哪裡。」

