特朗普願檢測新型肺炎 但堅持無須自我隔離

特朗普總統週五表示,他可能快將接受新型冠狀病毒檢測,另外據消息人士透露,特朗普上週末到海湖山莊出席的活動,再有一名與會者確診新型肺炎。

據來自共和黨的人士透露,該名確診者於週日曾到佛羅里達州的海湖山莊出席特朗普的籌款活動。

特朗普上週末也曾與來自巴西的一名官員會面,後者早前確診新型肺炎。

雖然曾與確診者接觸,但特朗普對接受檢測一直持抗拒態度,也堅稱他不用自我隔離,因為他沒有出現症狀,不過他週五有所讓步,表示很可能會接受檢測。

據兩名白宮知情者說,他抗拒接受檢測,是恐防會投射出軟弱或憂慮的表現,他希望向外界展示他在危機中全權受控,尤其在股市暴瀉時,他希望能穩定市場情緒。

週五有記者問特朗普,他在接觸確診病者後,沒有自我隔離,是否自私的表現,他沒有正面回答這個問題,當被問及民眾處於類似情況時,應該自我隔離,還是如他那樣如常活動時,特朗普回答說:「我認為他們應聽從醫生的指示行事。」

