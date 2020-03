特朗普宣布全國進入緊急狀態 藉此釋放聯邦資源抗疫

【KTSF】

特朗普總統週五宣布,美國在對抗新型肺炎疫情步入全國緊急狀態,藉此釋放更多聯邦資源抗疫,以及應對經濟承受的重擊。

在疫情不斷擴散下,特朗普週五在白宮玫瑰園宣布,美國正式進入全國緊急狀態,他說這項公布會釋放接近500億元款項,讓州和地方政府應對疫情。

特朗普亦說,將會向聯邦衛生及人類服務部部長Alex Azar授予緊急權力,豁免聯邦法規,讓醫生和醫院有彈性去治療病人。

特朗普亦公布推行一項公私營合作計劃,以擴大測試新型肺炎的能力,當中包括在一些地點設立汽車通行檢測站,以及成立網上平台篩選應優先接受檢測的人。

但特朗普指出,除非出現症狀,否則他不希望民眾貿然接受檢測,他強調「這完全不必要」,並指疫情會過去。

特朗普亦說,白宮與國會仍在磋商救濟方案,但暫未取得突破,眾議院民主黨人將於週五表決他們的救援方案。

