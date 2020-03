特朗普電視講話含糊不清 要白宮澄清解話

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統宣布對歐洲旅客封關,導致在歐洲的美國人紛紛湧到機場,希望趕及在限制週四晚生效前回國,但原來美國公民不受限制,除此之外,特朗普的講話也有其他含糊不清,令人不安的地方,要白宮替他澄清解話。

白宮說特朗普沒有接受新型肺炎檢測,雖然他幾乎與新型肺炎擦身而過,原因是特朗普在上週六晚在他的佛州莊園宴請巴西總統,而巴西總統的新聞書秘剛剛確診。

白宮說,特朗普和該名巴西官員幾乎沒有互動,所以無需檢測,但這張照片就顯示,兩人曾經非常接近,特朗普就堅稱自己不擔心。

他週三晚發表電視講話,但未能平息恐慌,反而製造更多混亂,他週四的講話繼續令人困惑。

特朗普說:「坦白說,測試非常順利。」

但根據民主共和兩黨,甚至總統自己的衛生顧問都說,事實並非如此。

當被問及是誰負責執行測試時,CDC的主管就求助國立過敏症與傳染病研究所所長Anthony Fauci醫生。

Fauci醫生說:「我同僚正讓我要回答這問題,這是失敗的,我們要承認,想要像別的國家那樣,任何人都能輕易獲得測試,我們並未為此做好準備。」

特朗普也證實,宣布未來30天限制歐洲旅客來美前,沒有通知其他歐洲國家領袖。

特朗普說:「我們要快速行動,他們向我們徵稅時,也沒諮詢我們。」

總統週三晚在電視黃金時間發表講話說:「我們將暫停所有歐洲來美的旅行,在未來30天。」

發表講話的的目的是要顯示他有認真對待新型肺炎,但反而惹來更多誤會,國土安全部在不夠一小時後,要澄清禁令不包括美國公民和合法居民。

但特朗普仍說:「昨夜說得很清楚誰被禁誰沒有。」

白宮也被迫要澄清,禁令並不限制貨物,因為特朗普說貨物也受限制。

特朗普週三晚說:「這些禁令不但適用於大量的貿易和貨物,而且還有其他各類東西。」

由於大批群眾聚集會有風險,特朗普已經取消多個競選的集會和籌款活動。

特朗普說:「問題是多少人會死亡,我不希望有人死亡。」

