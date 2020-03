【有線新聞】

加拿大總理杜魯多妻子確診感染新型肺炎,杜魯多正自我隔離。

杜魯多妻子索菲早前在英國演講,返國後不適及發燒,接受新型病毒檢測後呈陽性,目前沒有大礙、徵狀輕微。

杜魯多在妻子確診前,已決定自行隔離。

總理辦公室表示他健康良好,沒有病徵,隔離14天期間會在家中工作及參與會議。

