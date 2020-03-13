消息指特朗普私下非常擔心接觸過新型肺炎病者

【有線新聞】

早前隨團訪美時，曾與總統特朗普碰頭的巴西總統新聞秘書，新型肺炎病毒檢測呈陽性，但特朗普表示不擔心，沒計劃接受檢測或自我隔離。

巴西總統新聞秘書沃恩加藤日前隨團訪美，上載了剛過去週末在佛羅里達州海湖莊園的照片，合照時站在總統特朗普旁邊，副總統彭斯也在，各人都沒戴口罩。

沃恩加藤回國後幾天，週四公布對新型肺炎測試呈陽性，正家居隔離，前一天他還在否認傳媒報道，強調自己健康無問題，率團訪美的巴西總統博爾索納羅，已接受病毒檢測，一旦確診會自我隔離。

特朗普在白宮會見愛爾蘭總理瓦拉德卡時沒有握手，而是雙手合十問好，對於沃恩加藤染病，特朗普表示不擔心。

他說：「我不知道新聞秘書是否在席，如果有便是有，但我們沒做甚麼不尋常的事，各人坐在一起一段時間，有很好的交談，讓我這樣說吧，我並不擔心。」

白宮表示，特朗普沒計劃接受病毒檢測或自我隔離，形容他與彭斯兩人，幾乎與沃恩加藤無互動，但美國有線新聞網絡引述接近他的消息人士指，特朗普告訴身邊的人，其實自己非常擔心接觸過染病的人，包括沃恩加藤。

當日在海湖莊園的活動出席的還有特朗普女兒伊萬卡、女婿庫什納與紐約前市長朱利亞尼等人。

曾經與巴西代表團接觸的兩名共和黨國會議員則決定，自我隔離兩星期。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。