消息指特朗普私下非常擔心接觸過新型肺炎病者

【有線新聞】

早前隨團訪美時,曾與總統特朗普碰頭的巴西總統新聞秘書,新型肺炎病毒檢測呈陽性,但特朗普表示不擔心,沒計劃接受檢測或自我隔離。

巴西總統新聞秘書沃恩加藤日前隨團訪美,上載了剛過去週末在佛羅里達州海湖莊園的照片,合照時站在總統特朗普旁邊,副總統彭斯也在,各人都沒戴口罩。

沃恩加藤回國後幾天,週四公布對新型肺炎測試呈陽性,正家居隔離,前一天他還在否認傳媒報道,強調自己健康無問題,率團訪美的巴西總統博爾索納羅,已接受病毒檢測,一旦確診會自我隔離。

特朗普在白宮會見愛爾蘭總理瓦拉德卡時沒有握手,而是雙手合十問好,對於沃恩加藤染病,特朗普表示不擔心。

他說:「我不知道新聞秘書是否在席,如果有便是有,但我們沒做甚麼不尋常的事,各人坐在一起一段時間,有很好的交談,讓我這樣說吧,我並不擔心。」

白宮表示,特朗普沒計劃接受病毒檢測或自我隔離,形容他與彭斯兩人,幾乎與沃恩加藤無互動,但美國有線新聞網絡引述接近他的消息人士指,特朗普告訴身邊的人,其實自己非常擔心接觸過染病的人,包括沃恩加藤。

當日在海湖莊園的活動出席的還有特朗普女兒伊萬卡、女婿庫什納與紐約前市長朱利亞尼等人。

曾經與巴西代表團接觸的兩名共和黨國會議員則決定,自我隔離兩星期。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。