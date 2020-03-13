灣區確診個案突破200宗 舊金山校區續向學生派早午餐

【KTSF 郭柟報導】

加州出現第5宗死亡個案，確診個案就有247宗，灣區確診個案突破200宗，舊金山聯合校區週四宣佈停課之後，灣區其他城市的校區週五也陸續跟隨宣佈停課，Santa Clara縣週五進一步限制聚會人數。

Santa Clara縣府下令，禁止超過100人以上的聚會，也限制35至100人以上聚會的參加者必須保持6呎距離，發起人都要確保參加者無病症等，另外又宣佈所有公校下星期一起停課3星期，直至4月3號。

Santa Clara縣至今有79宗確診，當中有43宗社區感染，目前有37人住院，報導指縣府暫時為622人做測試。

Santa Clara縣府衛生部主任Sara Cody說：「新冠病毒會繼續在本縣爆發，未來日子會有更多人確診。」

舊金山市長布里德週五都跟隨Santa Clara縣做法，宣佈禁止市內超過100人聚會，禁令不包括車站、住宅樓宇、商場、超市等，此外又立例暫時禁止業主以新型肺炎疫情為由，將無能力交租的租客逼遷，為期30日。

租客如果因為疫情導致商店關閉，損失工資，被裁員，或要支付醫療費為由而無法交租的話，業主不能將他逼遷。

另外，舊金山聯合校區又表示，學生停課期間，會繼續派發免費早餐和午餐，由下星期二開始，在特定地方領取，先到先得。

奧克蘭（屋崙）聯合校區週五也宣布週六起關閉轄下所有公立學校，直至4月5日，亦即春假最後一天，校區辦公室仍然會開放，但會限制公眾出入，停課期間，所有學校都要徹底清潔。

其他停課的校區包括Mt Diablo、Dublin、Antioch、 Marin縣、San Mateo縣以及柏克萊市等。

在聖荷西，有市議員提出在疫症期間立法規定員工每工作30小時，就要有一小時的有薪病假，奧克蘭、聖地牙哥和舊金山等都有類似法案。

聖荷西市議員Magdalena Carrasco說：「有病的員工來上班，會傳染你，再傳染你媽，你的祖父母或孩子。」

他們表示，現時加州法例的規定只是每年要有3天病假，完全不足夠，很多低收入工人無有薪病假。

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