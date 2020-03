灣區確診個案突破200宗 舊金山校區續向學生派早午餐

【KTSF 郭柟報導】

加州出現第5宗死亡個案,確診個案就有247宗,灣區確診個案突破200宗,舊金山聯合校區週四宣佈停課之後,灣區其他城市的校區週五也陸續跟隨宣佈停課,Santa Clara縣週五進一步限制聚會人數。

Santa Clara縣府下令,禁止超過100人以上的聚會,也限制35至100人以上聚會的參加者必須保持6呎距離,發起人都要確保參加者無病症等,另外又宣佈所有公校下星期一起停課3星期,直至4月3號。

Santa Clara縣至今有79宗確診,當中有43宗社區感染,目前有37人住院,報導指縣府暫時為622人做測試。

Santa Clara縣府衛生部主任Sara Cody說:「新冠病毒會繼續在本縣爆發,未來日子會有更多人確診。」

舊金山市長布里德週五都跟隨Santa Clara縣做法,宣佈禁止市內超過100人聚會,禁令不包括車站、住宅樓宇、商場、超市等,此外又立例暫時禁止業主以新型肺炎疫情為由,將無能力交租的租客逼遷,為期30日。

租客如果因為疫情導致商店關閉,損失工資,被裁員,或要支付醫療費為由而無法交租的話,業主不能將他逼遷。

另外,舊金山聯合校區又表示,學生停課期間,會繼續派發免費早餐和午餐,由下星期二開始,在特定地方領取,先到先得。

奧克蘭(屋崙)聯合校區週五也宣布週六起關閉轄下所有公立學校,直至4月5日,亦即春假最後一天,校區辦公室仍然會開放,但會限制公眾出入,停課期間,所有學校都要徹底清潔。

其他停課的校區包括Mt Diablo、Dublin、Antioch、 Marin縣、San Mateo縣以及柏克萊市等。

在聖荷西,有市議員提出在疫症期間立法規定員工每工作30小時,就要有一小時的有薪病假,奧克蘭、聖地牙哥和舊金山等都有類似法案。

聖荷西市議員Magdalena Carrasco說:「有病的員工來上班,會傳染你,再傳染你媽,你的祖父母或孩子。」

他們表示,現時加州法例的規定只是每年要有3天病假,完全不足夠,很多低收入工人無有薪病假。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。