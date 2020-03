【KTSF】

舊金山Mission區週五凌晨發生搶劫傷人案,賊匪強搶受害人的手機,過程中,賊匪持利刀刺傷受害人。

警方於凌晨2時半接獲舉報,指26街夾Mission街發生搶劫傷人案,男賊匪與受害人糾纏期間,被指持利刀刺傷受害人。

19歲受害人需要送院治療,情況穩定,賊匪成功逃脫。

