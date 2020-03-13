舊金山市府出招打救小商業 暫緩繳交商業稅牌照費（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

為緩解疫情對小商業的影響，舊金山市府宣布推出一系列的紓困措施，包括延遲繳交商業稅及牌照費。

疫情爆發以來，舊金山華埠的生意最先受到衝擊，因此市長布里德（London Breed）以及一眾的官員，週三在華埠一間餐館外，宣布一系列援助全市小商業的紓困措施，包括容許合資格的小商業延遲繳交商業稅及牌照費。

布里德說：「我們在華埠，因為我們知道這裡的小商業感受到的經濟打擊，可能遠比舊金山其他社區的嚴重。」

在商業稅方面，舊金山的商戶原本需要在4月30日以前預繳新一個財政年度首3個月的商業稅，市府允許將這項稅項延遲至明年2月才需要繳交。

年度淨收入不多於1,000萬的商戶，就能享有這項稅務優惠，市府預計有約8,000個商戶受惠，平均延遲的稅項約5,400元。

此外，市府亦允許商戶可以延遲3個月才繳交各項牌照費，大約有11,000間商戶受惠，遲交以上兩項費用的商戶，將不會被罰款及收取任何利息。

舊金山市參事佩斯金（Aaron Peskin）說：「我們都明白，我們的首要考慮是公共健康，但公共健康的一部份是經濟要健康，市長及市參議會提及的這些措施只是第一步，往後會有更多。」

另外，市府會成立一個100萬元的小商業援助基金，幫助有逼切需要的商戶，初步構思會為100間商戶提供最多一萬元的援助金。

中華總商會表示，市府為幫助小商業，已經起了帶頭作用，第二步是希望市民都出一分力。

中華總商會監事長陳傑民（Kitman Chan）：「我們作為社區的一份子，我們要出來去支持社區的生意，希望大家出來多點購物，多點去餐館吃飯，是幫助我們的本地小商業度過難關。」

雖然市府預告，今年舊金山各方面的收入必定會大減，但在紓困措施方面絕對不會手軟，今次這些方案只是第一波，其他的措施陸續有來。

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