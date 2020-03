舊金山市府出招打救小商業 暫緩繳交商業稅牌照費（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

為緩解疫情對小商業的影響,舊金山市府宣布推出一系列的紓困措施,包括延遲繳交商業稅及牌照費。

疫情爆發以來,舊金山華埠的生意最先受到衝擊,因此市長布里德(London Breed)以及一眾的官員,週三在華埠一間餐館外,宣布一系列援助全市小商業的紓困措施,包括容許合資格的小商業延遲繳交商業稅及牌照費。

布里德說:「我們在華埠,因為我們知道這裡的小商業感受到的經濟打擊,可能遠比舊金山其他社區的嚴重。」

在商業稅方面,舊金山的商戶原本需要在4月30日以前預繳新一個財政年度首3個月的商業稅,市府允許將這項稅項延遲至明年2月才需要繳交。

年度淨收入不多於1,000萬的商戶,就能享有這項稅務優惠,市府預計有約8,000個商戶受惠,平均延遲的稅項約5,400元。

此外,市府亦允許商戶可以延遲3個月才繳交各項牌照費,大約有11,000間商戶受惠,遲交以上兩項費用的商戶,將不會被罰款及收取任何利息。

舊金山市參事佩斯金(Aaron Peskin)說:「我們都明白,我們的首要考慮是公共健康,但公共健康的一部份是經濟要健康,市長及市參議會提及的這些措施只是第一步,往後會有更多。」

另外,市府會成立一個100萬元的小商業援助基金,幫助有逼切需要的商戶,初步構思會為100間商戶提供最多一萬元的援助金。

中華總商會表示,市府為幫助小商業,已經起了帶頭作用,第二步是希望市民都出一分力。

中華總商會監事長陳傑民(Kitman Chan):「我們作為社區的一份子,我們要出來去支持社區的生意,希望大家出來多點購物,多點去餐館吃飯,是幫助我們的本地小商業度過難關。」

雖然市府預告,今年舊金山各方面的收入必定會大減,但在紓困措施方面絕對不會手軟,今次這些方案只是第一波,其他的措施陸續有來。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。