【KTSF】

舊金山Glen Park小學週四晚有7名學生出現呼吸道感染症狀,學校需要即時關閉。

衛生部官員正在為學生進行新型冠狀病毒測試,學生家庭成員以及學校教職員需要自我隔離檢疫。

目前Glen Park小學以及舊金山聯合校區均沒有出現確診病例,而舊金山聯合校區所有公立學校,將於3月16日下週一起關閉,直至4

