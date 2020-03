舊金山灣區大型教會如何應對新冠狀病毒疫情（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

聯邦、州及地方政府現在都不建議甚至禁止舉行250人以上的聚會,在舊金山灣區,一些人數較多的大型教會如何應對呢?

Milpitas的矽谷匯點教會,是南灣其中一間較大型的華人教會,沒有爆發新冠肺炎疫情前,每週主日崇拜及各種兒童及青少年活動,出出入入有上千人。

匯點教會在灣區共有4間分堂,Milpitas、Pleasanton、Tracy以及 San Mateo,其中Milpitas人數最多,超過上千人,而自從聯邦以及地方政府宣佈限制聚會的人數之後,4家分堂全部取消了在教堂內的主日崇拜。

匯點教會未來的主日崇拜將改用網路直播。

矽谷匯點教會主任牧師梁廷益(Ting Leung)說:「教會會關門,讓他們留在家中,不要再出來,有感染的危險,主日我們就會用YouTube Live直播,我們仍然會有敬拜隊和講員,回來教會這裡直接轉播出去。」

梁牧師說,小組聚會也改用軟件,教友可以上網討論和溝通,至於何時恢復在教會內的各項活動,則有待政府的指引。

曾在香港經歷過SARS的梁牧師,將當年在香港教會使用的黃、紅、黑三色警示,現在也用在應對新冠病毒,黑色是最嚴重級別。

梁廷益說:「這樣讓弟兄姊妹知道,教會將會發生甚麼事,而且我們會儘量儲存一些口罩和清潔用品,但確實市場上面已經搶購到剩下很少的貨,所以我們有的也有限。」

教會各處也張貼了告示,提醒大家如何抗疫。

Cupertino的基督之家第五家,一般聚會及活動人數也有近千人,現在也鼓勵弟兄姊妹留在家中看網路直播,團契和查經活動也改用視頻,即使有人一定要來教會,人數最多也限制在100多人。

基督之家第五家牧師卓爾君(Erh Cho)說:「以現在教會的人數,我們會繼續有主日崇拜,但是我們會保持最少的人數,就是最主要來進行直播的同工,但是我們會有一些消毒,然後也會鼓勵他們戴口罩,在坐的時候你要距離,至少6呎以上,就是一到兩個位子以上。」

自從上星期四傳出Lowell高中因為有學生接觸過確診病人而關校停課後,舊金山溢樂華人浸信會也立即減少了聚會活動。

溢樂華人浸信會中文堂牧師鄭識文(Simon Cheng)說:「其實我們上星期五就已經決定,我們的青少年聚會暫時取消,因為都有很多青少年是來自Lowell高中,在我們教會聚會。」

牧師也鼓勵教友在家透過網路直播參與主日崇拜。

鄭識文說:「所以如果弟兄姊妹可以在網上看到這個聚會的,其實我鼓勵他們可能兩、3個家庭,或者小部分人一起聚會,在網上一起聚會,另一方面如果有弟兄姊妹,真的對科技或者有需要,要在教會聚會,我們仍然開放,人數應該不會很多,應該是50人以下這個數目。」

牧師表示,會繼續關注社區和政府的情況,以便採取應變措施,同時希望藉著聚會和正面的訊息,安慰情緒受影響的教友,不要驚慌和恐懼。

版權所有,不得轉載。