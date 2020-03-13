舊金山灣區大型教會如何應對新冠狀病毒疫情（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

聯邦、州及地方政府現在都不建議甚至禁止舉行250人以上的聚會，在舊金山灣區，一些人數較多的大型教會如何應對呢？

Milpitas的矽谷匯點教會，是南灣其中一間較大型的華人教會，沒有爆發新冠肺炎疫情前，每週主日崇拜及各種兒童及青少年活動，出出入入有上千人。

匯點教會在灣區共有4間分堂，Milpitas、Pleasanton、Tracy以及 San Mateo，其中Milpitas人數最多，超過上千人，而自從聯邦以及地方政府宣佈限制聚會的人數之後，4家分堂全部取消了在教堂內的主日崇拜。

匯點教會未來的主日崇拜將改用網路直播。

矽谷匯點教會主任牧師梁廷益（Ting Leung）說：「教會會關門，讓他們留在家中，不要再出來，有感染的危險，主日我們就會用YouTube Live直播，我們仍然會有敬拜隊和講員，回來教會這裡直接轉播出去。」

梁牧師說，小組聚會也改用軟件，教友可以上網討論和溝通，至於何時恢復在教會內的各項活動，則有待政府的指引。

曾在香港經歷過SARS的梁牧師，將當年在香港教會使用的黃、紅、黑三色警示，現在也用在應對新冠病毒，黑色是最嚴重級別。

梁廷益說：「這樣讓弟兄姊妹知道，教會將會發生甚麼事，而且我們會儘量儲存一些口罩和清潔用品，但確實市場上面已經搶購到剩下很少的貨，所以我們有的也有限。」

教會各處也張貼了告示，提醒大家如何抗疫。

Cupertino的基督之家第五家，一般聚會及活動人數也有近千人，現在也鼓勵弟兄姊妹留在家中看網路直播，團契和查經活動也改用視頻，即使有人一定要來教會，人數最多也限制在100多人。

基督之家第五家牧師卓爾君（Erh Cho）說：「以現在教會的人數，我們會繼續有主日崇拜，但是我們會保持最少的人數，就是最主要來進行直播的同工，但是我們會有一些消毒，然後也會鼓勵他們戴口罩，在坐的時候你要距離，至少6呎以上，就是一到兩個位子以上。」

自從上星期四傳出Lowell高中因為有學生接觸過確診病人而關校停課後，舊金山溢樂華人浸信會也立即減少了聚會活動。

溢樂華人浸信會中文堂牧師鄭識文（Simon Cheng）說：「其實我們上星期五就已經決定，我們的青少年聚會暫時取消，因為都有很多青少年是來自Lowell高中，在我們教會聚會。」

牧師也鼓勵教友在家透過網路直播參與主日崇拜。

鄭識文說：「所以如果弟兄姊妹可以在網上看到這個聚會的，其實我鼓勵他們可能兩、3個家庭，或者小部分人一起聚會，在網上一起聚會，另一方面如果有弟兄姊妹，真的對科技或者有需要，要在教會聚會，我們仍然開放，人數應該不會很多，應該是50人以下這個數目。」

牧師表示，會繼續關注社區和政府的情況，以便採取應變措施，同時希望藉著聚會和正面的訊息，安慰情緒受影響的教友，不要驚慌和恐懼。

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