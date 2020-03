Santa Clara縣宣布公校停課 禁舉行百人以上活動

【KTSF】

南灣Santa Clara縣宣布禁止舉辦有超過100人出席的集會,同時所有公立學校於下週一起停課,希望能阻截新型冠狀病毒擴散。

Santa Clara縣截至週四晚有79宗確診個案,較本週開始時增加36宗,當中37人需要入院治療,43宗是社區感染,患者沒外遊,該縣也有一名患者死亡。

Santa Clara縣校監Mary Ann Dewan也宣布,所有公校由3月16日起至4月3日期間關閉,校區辦公室會繼續開放處理必要事務。

縣政府也表示,已購買多間酒店,以防萬一有無家可歸者染病,將可以到酒店隔離,而截至目前為止,沒有無家可歸者需要隔離。

另外,縣監獄有兩名囚犯曾接觸確診新型肺炎的訪客,兩名囚犯現已隔離接受檢測,至週五中午沒有人確診。

縣政府週一宣布禁止舉行千人以上的集會,至週五把人數限制在100人以下,為期至少3週,於週六凌晨12時生效。

而有35人至100人出席的集會,主辦單位也必須確保出席者可保持6呎的距離,同時禁止任何有病症或發燒的人士出席。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。