Santa Clara縣再增18宗確診 Alameda縣增4宗（視頻）

【KTSF】

南灣Santa Clara縣週四新增18宗確診,累計66宗個案,San Mateo縣新增3宗,累計20宗,舊金山新增4宗確診,累計18宗,Alameda縣新增4宗確診,累計7宗。

舊金山新增4宗病例,其中一人同確診者是密切接觸者,其餘3宗感染來源不明,患者近來沒有外遊,亦沒有接觸過確診者,舊金山累計18宗病例。

舊金山市長布里德週四簽署公共衛生命令,限制非必要的訪客進入長者中心等的長期護理設施。

聖荷西有4名消防員確診,另外兩名消防員出現症狀,需要做檢測,消防局內至少70名消防員需要居家隔離,確診的消防員中,有數名家人也確診新型肺炎,或出現症狀。

聯邦運輸安全管理局(TSA)週四確認,3名在聖荷西國際機場工作過的安檢人員確診感染新型肺炎,他們曾在機場的B座客運大樓晚間當值,其中兩人駐守X光機的安檢位置,負責檢查行李,為旅客搜身,3人負責檢查旅客的證件和隨身行李等,另外42名安檢人員需要居家隔離。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。