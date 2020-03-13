Santa Clara縣再增18宗確診 Alameda縣增4宗（視頻）

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南灣Santa Clara縣週四新增18宗確診，累計66宗個案，San Mateo縣新增3宗，累計20宗，舊金山新增4宗確診，累計18宗，Alameda縣新增4宗確診，累計7宗。

舊金山新增4宗病例，其中一人同確診者是密切接觸者，其餘3宗感染來源不明，患者近來沒有外遊，亦沒有接觸過確診者，舊金山累計18宗病例。

舊金山市長布里德週四簽署公共衛生命令，限制非必要的訪客進入長者中心等的長期護理設施。

聖荷西有4名消防員確診，另外兩名消防員出現症狀，需要做檢測，消防局內至少70名消防員需要居家隔離，確診的消防員中，有數名家人也確診新型肺炎，或出現症狀。

聯邦運輸安全管理局（TSA）週四確認，3名在聖荷西國際機場工作過的安檢人員確診感染新型肺炎，他們曾在機場的B座客運大樓晚間當值，其中兩人駐守X光機的安檢位置，負責檢查行李，為旅客搜身，3人負責檢查旅客的證件和隨身行李等，另外42名安檢人員需要居家隔離。

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