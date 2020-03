至尊公主號所有乘客已下船 San Carlos一酒店接收有症狀乘客

【KTSF】

週四晚約8點,停靠在奧克蘭港(屋崙港)的至尊公主號郵輪上最後一名乘客下船,本地五號電視台報導指,郵輪將在週日連同船上隔離檢疫的船員離開奧克蘭港,但目前未知去處,中半島San Carlos市府官員表示,有最少7名早前下船的乘客已送到當地一間酒店隔離。

位於Skyway Road的Fairfiled Inn and Suites,早前關閉來做準備接收患者,本地五號電視台報導,酒店外圍有圍欄圍住,並在加州公路巡警(CHP)的幫助下,有聯邦法警守衛。

而已送往該酒店的7名郵輪乘客出現新型肺炎的輕微症狀,但截至週四晚仍未被確診,他們是由救護車送往酒店,如果檢測呈陰性,他們被隔離14天後就可離開。

當局指,這些乘客不可以送往軍事基地,因為國防部嚴禁病人進入軍事設施中。

San Carlos市亦宣布進入緊急狀態,有當地居民在社交媒體表示,只要當局確保隔離人員不會離開酒店到市內遊走,就會感覺好些。

也有市民疑問當局如何確保執行隔離命令,市府官員指該批患者會在酒店隔離,直到通過安全通過病毒測試。

加州州長紐森表示,州府正在物色州內更多的酒店、汽車旅館和其他資源,來作為隔離檢疫場所。

