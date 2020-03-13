退休養老規劃專題：教您如何提高免疫力（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

30歲以後，人體免疫功能開始走下坡路，但中年時期又是人生壓力最大的階段，很多人仍像年輕人一樣「揮霍」健康作息不規律，導致免疫系統最易出問題，本集退休規劃專題，談談如何提高免疫力。

受到新冠肺炎全球延燒，疫情持續擴大影響，美國股市崩跌，許多人擔心401K等退休金賠本，不過有道是沒有健康的身體，再多財富也沒用，與其擔心退休老本，不如強身固本。

這次疫情，最新研究指老人和慢性病患者風險最大，因此要如何提高免疫力就非常重要，西醫會告訴您，身體保本就是營養均衡，睡得好，適當的運動，中醫有甚麼看法呢？

中醫師田維義說：「肌肉肌力的保持是可以保證你的血紅細胞會比較活躍，帶氧會好一點，你的免疫系統都會高一點，其實很多人都沒有注意到，自己本身的肌肉的力量在退化中，肌力在退化的過程中，會間接造成骨質的疏鬆，所以像是骨牌效應一樣。」

田維義說，如果一個60多歲的人，走路起來就老態龍鍾，步履闌珊，代表肌肉退化到自然水平。

田維義說：「相對的，他如果得病的話，他的危險性相對就會比較高，我們可以從這方面來看他的免疫系統，一般來講都不會太好。」

人到中年最怕經絡不通，打通經絡才能提高身體抵抗力。

田維義說：「你身上的經絡就是280、101，280、101都會有一個比較大的交流道，這些交流道一般就是交通阻塞最嚴重，這種交流道，在我們人的身上就是關節，所以一般人在一定的年紀，沒有關節疾病的時候，相對比較健康，但你一旦有關節疾病，其實我們不單只是考慮他關節疼痛的問題，他全身已經有一個病徵開始。」

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