退休養老規劃專題：教您如何提高免疫力（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

30歲以後,人體免疫功能開始走下坡路,但中年時期又是人生壓力最大的階段,很多人仍像年輕人一樣「揮霍」健康作息不規律,導致免疫系統最易出問題,本集退休規劃專題,談談如何提高免疫力。

受到新冠肺炎全球延燒,疫情持續擴大影響,美國股市崩跌,許多人擔心401K等退休金賠本,不過有道是沒有健康的身體,再多財富也沒用,與其擔心退休老本,不如強身固本。

這次疫情,最新研究指老人和慢性病患者風險最大,因此要如何提高免疫力就非常重要,西醫會告訴您,身體保本就是營養均衡,睡得好,適當的運動,中醫有甚麼看法呢?

中醫師田維義說:「肌肉肌力的保持是可以保證你的血紅細胞會比較活躍,帶氧會好一點,你的免疫系統都會高一點,其實很多人都沒有注意到,自己本身的肌肉的力量在退化中,肌力在退化的過程中,會間接造成骨質的疏鬆,所以像是骨牌效應一樣。」

田維義說,如果一個60多歲的人,走路起來就老態龍鍾,步履闌珊,代表肌肉退化到自然水平。

田維義說:「相對的,他如果得病的話,他的危險性相對就會比較高,我們可以從這方面來看他的免疫系統,一般來講都不會太好。」

人到中年最怕經絡不通,打通經絡才能提高身體抵抗力。

田維義說:「你身上的經絡就是280、101,280、101都會有一個比較大的交流道,這些交流道一般就是交通阻塞最嚴重,這種交流道,在我們人的身上就是關節,所以一般人在一定的年紀,沒有關節疾病的時候,相對比較健康,但你一旦有關節疾病,其實我們不單只是考慮他關節疼痛的問題,他全身已經有一個病徵開始。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。