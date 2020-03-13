普洛西提抗疫救援法案 為患者提供兩週有薪病假

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聯邦眾議長普洛西宣布一項以家庭為優先的抗疫救援法案。

普洛西週五召開記者會，宣布國會民主黨人因應疫情，提出一項法案協助國民共渡時艱。

普洛西說：「美國人民期待並應有一個協調的’基於科學及完整的政府應對疫情，讓國人安全，該項應對以家庭為優先，以剌激美國經濟。」

普洛西指出，民主黨人快速通過緊急撥款是至關重要，而她與參議院民主黨領袖舒默協商後，國會正在通過一項名為家庭優先應對冠狀病毒法案，旨在直接向家庭提供援助。

她表示該法案有三個重要部份，當中重中之中重是檢測，她將檢測講了三次。

普洛西說：「法案最重要三部份是檢測、檢測、檢測。」

法案向有需要者提供免費檢測，無健保的人士都可受惠。

其次是是給予新型肺炎患者及其家人兩週的有薪病假，法案也加強失業保險，以保障打工仔的經濟安全。

此外，法案也保護兒童的食物安全，確保那些倚靠免費午餐及減價午餐的兒童，不會因疫情而挨餓，這項法案預計週五提上眾議院。

普洛西表示，接下來，他們會與科學界、公共衛生界、醫護界及社區領袖協商，以決定更進一步的應對。

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