普洛西提抗疫救援法案 為患者提供兩週有薪病假

聯邦眾議長普洛西宣布一項以家庭為優先的抗疫救援法案。

普洛西週五召開記者會,宣布國會民主黨人因應疫情,提出一項法案協助國民共渡時艱。

普洛西說:「美國人民期待並應有一個協調的’基於科學及完整的政府應對疫情,讓國人安全,該項應對以家庭為優先,以剌激美國經濟。」

普洛西指出,民主黨人快速通過緊急撥款是至關重要,而她與參議院民主黨領袖舒默協商後,國會正在通過一項名為家庭優先應對冠狀病毒法案,旨在直接向家庭提供援助。

她表示該法案有三個重要部份,當中重中之中重是檢測,她將檢測講了三次。

普洛西說:「法案最重要三部份是檢測、檢測、檢測。」

法案向有需要者提供免費檢測,無健保的人士都可受惠。

其次是是給予新型肺炎患者及其家人兩週的有薪病假,法案也加強失業保險,以保障打工仔的經濟安全。

此外,法案也保護兒童的食物安全,確保那些倚靠免費午餐及減價午餐的兒童,不會因疫情而挨餓,這項法案預計週五提上眾議院。

普洛西表示,接下來,他們會與科學界、公共衛生界、醫護界及社區領袖協商,以決定更進一步的應對。

