【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)聯合校區週五宣布,因應新型肺炎疫情持續擴散,奧克蘭聯合校區將會步區內其他校區的後塵,週六起關閉轄下所有公立學校。

校監Kyla Johnson-Trammell在聲明中稱,所有公校將於週六起關閉,直至4月5日,亦即春假最後一天,校區暫定4月6日復課,但屆時會因應情況再作決定。

校監稱,校區辦公室仍然會開放,但會限制公眾出入。

校監說,校區所有僱員仍然會繼續工作及支薪,但職責和工作場所可能會有變化,而關校期間,所有學校將進行深層清潔。

