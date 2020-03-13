灣區更多校區宣布停課 San Mateo縣公私校全關

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灣區再有更多校區宣布停課，中半島San Mateo縣宣布所有學校下週一一律停課，涵蓋公立學校、私立學校和特許學校。

繼舊金山聯合校區和West Contra Costa校區週四宣布停課後，灣區有更多校區宣布停課。

San Mateo縣將於下週一起停課至4月3日，涵蓋所有學校，包括成人學校，私人經營的學前教育幼兒院和託兒所則不包括在內，由經營者自行決定。

San Mateo縣目前有20宗確診個案，縣政府已禁止舉辦250人以上出席的活動，直至4月3日，同時建議取消所有非必要眾會，及與其他人保持至少6呎距離。

位於Contra Costa縣的Mt. Diablo聯合校區也於下週起停課，Marin縣的所有公立學校下週起停課兩週，Hayward聯合校區和San Leandro聯合校區也停課至4月3日。

稍早，Santa Clara縣、奧克蘭聯合校區亦已宣布停課。

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