灣區更多校區宣布停課 San Mateo縣公私校全關

灣區再有更多校區宣布停課,中半島San Mateo縣宣布所有學校下週一一律停課,涵蓋公立學校、私立學校和特許學校。

繼舊金山聯合校區和West Contra Costa校區週四宣布停課後,灣區有更多校區宣布停課。

San Mateo縣將於下週一起停課至4月3日,涵蓋所有學校,包括成人學校,私人經營的學前教育幼兒院和託兒所則不包括在內,由經營者自行決定。

San Mateo縣目前有20宗確診個案,縣政府已禁止舉辦250人以上出席的活動,直至4月3日,同時建議取消所有非必要眾會,及與其他人保持至少6呎距離。

位於Contra Costa縣的Mt. Diablo聯合校區也於下週起停課,Marin縣的所有公立學校下週起停課兩週,Hayward聯合校區和San Leandro聯合校區也停課至4月3日。

稍早,Santa Clara縣、奧克蘭聯合校區亦已宣布停課。

