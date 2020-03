俄亥俄馬里蘭州全州關校 百老匯劇院停演

【KTSF 江良慧報導】

面對新型肺炎疫情,美國人生活也有重大改變,當中包括很多學校停課,大型公眾活動和旅遊計劃要取消,百老匯劇院和主題樂園都關閉。

在紐約,州長宣布禁止500人或以上的公眾集會,包括紐約著名的百老匯音樂劇表演,禁令從週四下午5時開始,百老匯劇院聯盟隨即發表聲明,即時暫停所有表演,直到4月12日,買了門票的觀眾可以獲得退款。

此外,紐約市也宣布,押後原定在下星期二舉行的傳統愛爾蘭節日St. Patrick’s Day巡遊,紐約市的巡遊是全球St. Patrick’s Day最大型的慶祝活動,這個巡遊有至少15萬人參加,吸引多達200萬觀眾,是超過250年來首次未能如期舉行。

包括舊金山在內的多個其他城市,也已經在早前宣布會取消巡遊。

與此同時,多個在紐約拍攝的深夜清談節目也宣布會繼續錄影節目,但就不會有現場觀眾。

在洛杉磯,迪士尼公司宣布將會從星期六開始暫時關閉加州的迪士尼樂園和冒險樂園,是自從911後首次關閉樂園,也是迪士尼樂園65年歷史上第四次關閉,暫時計劃是關閉至3月底,而在迪士尼酒店的旅客,就可以多留兩天以安排行程。

而俄亥俄州和馬里蘭州就分別宣布,從下星期一開始,全州內K至12年級全部停課3個星期和兩個星期,是全國首次有州分把全州的學校都關閉。

