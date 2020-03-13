港大學者料全球疫情或維持3年 指香港沒汲取沙士教訓（視頻）

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香港大學微生物學系講座教授袁國勇接受訪問時說，無病徵的人可以播毒7至14日，更難截斷病源，又指大家沒有汲取沙士教訓，17年內醫院及防疫設施沒有很大改善，問題只會不斷重演。

疫情持續個多月，袁國勇接受專訪時估計個案不會停，亦不會幾何級數上升。

袁國勇說：「不會有火箭式上升已經算是成功，但未必會完全消失，除非所有國家同時用圍堵政策，令病毒在她們國家銷聲匿跡，然後才可以像沙士般斬斷，但這個情況越來越不樂觀，多數不可能發生，因為你看到很多國家，例如南美洲、非洲，她們是發展中國家，你叫他們如何做到圍堵政策呢？」

他續指出：「疫症隨時維持兩至3年，至少70%至80%人有免疫，疫症才會停。」

疫症遲遲未能完，因為很多隱形播毒。

袁國勇說：「如果那個人沒病徵病狀，都會傳播病毒一段時間，很多時傳播期達到7至14天，例如本身有癌症，要服用抑制免疫系統的藥物，可以超過3至4星期，繼續傳播病毒。」

17年前沙士，到今天的新型肺炎，袁國勇認為大家都無汲取教訓。

袁國勇說：「當年香港政府說，要有3間防疫醫院專門做這件事，結果有沒有發生？沒有發生到，只有一間。為何沙士後過了17年都沒有發生呢？就是因為當年沙士後，政府面對最大困難是經濟，是人們沒有工作，失業率7%，隨時今年可能10%失業率也不出奇。你還叫他改善醫院、防疫設施，他們不會做了，等到經濟改善，大家忘記了、覺得不需要，便沒有人做。我可以大膽說一句，這樣東西多數會繼續發生。」

他認為，由手機填健康申報表到追蹤患者，都見到香港很落後，香港應該向其他地方學習。

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