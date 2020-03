港大學者料全球疫情或維持3年 指香港沒汲取沙士教訓（視頻）

【有線新聞】

香港大學微生物學系講座教授袁國勇接受訪問時說,無病徵的人可以播毒7至14日,更難截斷病源,又指大家沒有汲取沙士教訓,17年內醫院及防疫設施沒有很大改善,問題只會不斷重演。

疫情持續個多月,袁國勇接受專訪時估計個案不會停,亦不會幾何級數上升。

袁國勇說:「不會有火箭式上升已經算是成功,但未必會完全消失,除非所有國家同時用圍堵政策,令病毒在她們國家銷聲匿跡,然後才可以像沙士般斬斷,但這個情況越來越不樂觀,多數不可能發生,因為你看到很多國家,例如南美洲、非洲,她們是發展中國家,你叫他們如何做到圍堵政策呢?」

他續指出:「疫症隨時維持兩至3年,至少70%至80%人有免疫,疫症才會停。」

疫症遲遲未能完,因為很多隱形播毒。

袁國勇說:「如果那個人沒病徵病狀,都會傳播病毒一段時間,很多時傳播期達到7至14天,例如本身有癌症,要服用抑制免疫系統的藥物,可以超過3至4星期,繼續傳播病毒。」

17年前沙士,到今天的新型肺炎,袁國勇認為大家都無汲取教訓。

袁國勇說:「當年香港政府說,要有3間防疫醫院專門做這件事,結果有沒有發生?沒有發生到,只有一間。為何沙士後過了17年都沒有發生呢?就是因為當年沙士後,政府面對最大困難是經濟,是人們沒有工作,失業率7%,隨時今年可能10%失業率也不出奇。你還叫他改善醫院、防疫設施,他們不會做了,等到經濟改善,大家忘記了、覺得不需要,便沒有人做。我可以大膽說一句,這樣東西多數會繼續發生。」

他認為,由手機填健康申報表到追蹤患者,都見到香港很落後,香港應該向其他地方學習。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。