美國對歐洲旅客封關打亂許多歐洲線旅客行程（視頻）

美國對歐洲旅客封關消息,打亂了許多歐洲線旅客的行程,本台記者到舊金山國際機場了解實際的情況。

週四中午,舊金山國際機場在法國航空以及荷蘭皇家航空的櫃台,有不少旅客報到分別飛往法國巴黎和荷蘭的阿姆斯特丹,這次的旅遊禁令打亂了許多歐洲遊客的行程,這對新婚夫婦特地到舊金山蜜月旅行,週三剛到待不到12個小時,匆匆決定打包回家。

受訪女遊客說:「我們認為最好還是回法國,因為不知道留下來一天、兩天或10天會發生甚麼,(所以只渡假了一天?)是渡蜜月。」

目前舊金山國際機場往返歐洲的航班仍正常運作,在30天歐洲旅客禁令下,雖然美國飛往歐洲航班仍照常,不過疫情還是讓很多遊客打退堂鼓。

這位來美渡假的歐洲旅客,週三臨時決定把假期縮短一個星期。

受訪旅客說:「情況到處都會變糟,現在已經如此,我們會看到疫情的餘波,我想會是很大的餘波和漣漪效應,在未來數週或數月,我想我最好還是待在家裡,好過被困在美國,這裡沒有甚麼,我還在休假,不想被困在美國。」

舊金山國際機場發言人Dough Yakel向本台表示,受禁令影響的國家,佔該機場國際航班的15%,禁令頒布後,機場當局還在等候各家航空公司就航班的調整或取消做出最終決定,預計要週五才會有具體因應措施。

這個旅遊禁令來得非常突然,也讓業者措手不及,週四早上就有旅行社不斷接到旅客詢問,到底這段期間受影響的旅客應該怎麼辦呢?

美加旅遊代表馬美鈴說:「如果因為是不能飛的情況之下,有一些票航空公司可以讓你,就是可能有一些手續費,因為畢竟旅行社也是付出了那些服務嘛,可能會有一些手續費產生,但航空公司有些是可以接受,你退票或者稍後延後再去,然後給你一個credit,但是他們都有限定時間,每一家航空公司的政策不同,我們也是每天要跟航空公司做核對。」

美加旅遊原本3月25日要出團到西班牙和葡萄牙,受到疫情影響已經延期,至於亞洲航線,早前已經有停飛的情況,不過退票作業引發部分旅客不諒解,讓旅行業者叫苦連天。

馬美鈴說:「剛開始我們也盡量不罰,或者不收手續費,後來實在是撐不住,因為這疫情當然是擴大,變成公司如果要做退票,其實我們旅遊業是雙重工作,而且該有的人事成本,這個是跑不掉的,這個是需要有人來做這些事情,就是我們想表達,我們現在業者真的是明明要進入暑假,但是我們現在是進入寒冬。」

受影響旅客可以跟購票的旅行社或航空公司了解相關規定。

