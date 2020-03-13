美國對歐洲旅客封關打亂許多歐洲線旅客行程（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

美國對歐洲旅客封關消息，打亂了許多歐洲線旅客的行程，本台記者到舊金山國際機場了解實際的情況。

週四中午，舊金山國際機場在法國航空以及荷蘭皇家航空的櫃台，有不少旅客報到分別飛往法國巴黎和荷蘭的阿姆斯特丹，這次的旅遊禁令打亂了許多歐洲遊客的行程，這對新婚夫婦特地到舊金山蜜月旅行，週三剛到待不到12個小時，匆匆決定打包回家。

受訪女遊客說：「我們認為最好還是回法國，因為不知道留下來一天、兩天或10天會發生甚麼，（所以只渡假了一天？）是渡蜜月。」

目前舊金山國際機場往返歐洲的航班仍正常運作，在30天歐洲旅客禁令下，雖然美國飛往歐洲航班仍照常，不過疫情還是讓很多遊客打退堂鼓。

這位來美渡假的歐洲旅客，週三臨時決定把假期縮短一個星期。

受訪旅客說：「情況到處都會變糟，現在已經如此，我們會看到疫情的餘波，我想會是很大的餘波和漣漪效應，在未來數週或數月，我想我最好還是待在家裡，好過被困在美國，這裡沒有甚麼，我還在休假，不想被困在美國。」

舊金山國際機場發言人Dough Yakel向本台表示，受禁令影響的國家，佔該機場國際航班的15%，禁令頒布後，機場當局還在等候各家航空公司就航班的調整或取消做出最終決定，預計要週五才會有具體因應措施。

這個旅遊禁令來得非常突然，也讓業者措手不及，週四早上就有旅行社不斷接到旅客詢問，到底這段期間受影響的旅客應該怎麼辦呢？

美加旅遊代表馬美鈴說：「如果因為是不能飛的情況之下，有一些票航空公司可以讓你，就是可能有一些手續費，因為畢竟旅行社也是付出了那些服務嘛，可能會有一些手續費產生，但航空公司有些是可以接受，你退票或者稍後延後再去，然後給你一個credit，但是他們都有限定時間，每一家航空公司的政策不同，我們也是每天要跟航空公司做核對。」

美加旅遊原本3月25日要出團到西班牙和葡萄牙，受到疫情影響已經延期，至於亞洲航線，早前已經有停飛的情況，不過退票作業引發部分旅客不諒解，讓旅行業者叫苦連天。

馬美鈴說：「剛開始我們也盡量不罰，或者不收手續費，後來實在是撐不住，因為這疫情當然是擴大，變成公司如果要做退票，其實我們旅遊業是雙重工作，而且該有的人事成本，這個是跑不掉的，這個是需要有人來做這些事情，就是我們想表達，我們現在業者真的是明明要進入暑假，但是我們現在是進入寒冬。」

受影響旅客可以跟購票的旅行社或航空公司了解相關規定。

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