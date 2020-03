歐洲多國全面停課 意大利兩機場局部關閉

【有線新聞】

歐洲新型肺炎疫情持續,西班牙加泰羅尼亞「封鎖」4個小城鎮,意大利首都兩個機場局部關閉。

疫情下、西班牙首都馬德里,穿著全套保護衣的人員加緊消毒地鐵車廂,當地公共運輸維持運作。

加泰羅尼亞首府巴塞羅那名勝聖家堂,為免人多聚集,週五關閉,興建工程亦暫停。

自治區內中部、疫情嚴重的4個市鎮「封鎖」,近7萬名居民限制進出。

確診人數愈來愈多的法國,總統馬克龍形容新型肺炎疫情是本世紀最大的衛生危機,全國學校下週一起無限期停課,但週日及本月底的地方選舉不會押後。

歐洲多國包括葡萄牙、丹麥、愛爾蘭和挪威等同樣全面停課。

歐洲疫情最嚴重的意大利,首都羅馬其中一個廉航機場週五起關閉,首都國際機場亦會下週二起暫時關閉其中一個客運大樓,當局指因應航機減少有此決定。

天主教羅馬教區宣布,未來3週全面關閉當地教堂。

疫情或影響英國及歐盟貿易談判進程,雙方決定取消原定下周在倫敦舉行的會面,正在研究改為視像會議。

