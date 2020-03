舊金山Kaiser醫院設汽車通行帳篷進行新冠病毒檢測（視頻）

【KTSF 張馨藝報導】

舊金山的Kaiser醫院設立了汽車可通行的Drive-Thru室外監測帳篷,為民眾做新型肺炎檢測。

監測帳篷位於室外的停車場,但並不是所有人都可以來檢測,醫護人員希望受檢測者,盡可能遠離寫字樓和裡面的員工。

Kaiser醫院的相關負責人表示,患者需要經過3層程序才能來到這個定點,第一層是護士,第二層是主治醫生,最後是專家,這是預約該汽車通行監測帳篷所需要的手續。

檢測過程會很快,患者待在車裡,護士採取其咽喉樣本即可。

Kaiser表示,檢測會在一週內得出結果,也有醫生表示,普通人可以觀察自己的症狀來判斷。

Runjhun Mishra醫生說:「尤其是超過65歲以上的人,和本身具體健康問題的,很難把新冠肺炎和感冒區別開,但是短急促的呼吸並不是感冒或者過敏的症狀,所以如果你有發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀,請立即聯繫你的醫生。」

記者在2小時內看到了5人來檢測,經過的鄰居大部分都表示很支持,將患者放在室外,這樣就不會威脅在室內的人。

這是Kaiser推出的免費服務,但只限於通過3步監測程序的患者。

