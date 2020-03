【KTSF】

為了協助社區對抗疫情,美國中藥商聯會連同北加州中醫藥各界,將在本週日免費向民眾派發12,000個有助提高免疫力的中藥香囊,民眾可以前往9個發放地點索取。

愛心防疫中藥香囊,裡面的中藥材有倉術、霍香、艾葉、細辛、沙姜、荊芥穗、白芪和桂枝各等分,對於不喜歡喝中藥的人士,也可以起到作用,以提升自身免疫力,進而達到預防疾病的效果。

有興趣的民眾可以在本週日前往舊金山華埠Stockton街855號的美國中藥商聯會索取,或者到灣區各地響應活動的8家中藥行,如舊金山的國康公司和惠民藥行、沙加緬度的永泰蔘茸行、Milpitas的美華中藥行、Millbrare的寶芝堂等。

詳細地點可以直接向美國中藥聯商會詢問,電話:(415) 788-0993。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。