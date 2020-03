中國外交部發言人指美軍將新型冠狀病毒帶到武漢

【有線新聞】

中國外交部發言人趙立堅,12日晚在社交平台Twitter發文,指可能是美軍將新型冠狀病毒帶到中國武漢,認為美國欠中國一個解釋,又要求它要透明和公開數據,包括零號病人何時出現、多少人感染、醫院的名字是甚麼。

貼文一出,立即觸發網民在Twitter熱烈爭論,15個小時有超過15000人讚好,但亦有不少人質疑,如果是美國流出,為何不是全球多個地方同時爆發,又為何是借去年舉行的武漢世界軍人運動會撒播病毒。

另一名中國外交部發言人耿爽就沒有直接評論趙立堅的講法:「國際社會,包括美國國內,對病毒源頭的問題都有不同的看法。中方始終認為,這是一個科學的問題,需要聽取科學和專業的意見。」

耿爽亦同時批評,討論新型肺炎病毒源頭的時候,有個別美國高官和國會議員,發表種種不負責任和不實言論,抹黑攻擊中國,中方堅決反對。

政治學者吳強分析,在周恩來年代,中國定下「外交無小事」原則,外交官員的一言一行都比較謹慎,現在趙立堅的做法一反傳統,相信並非單單是個人言論,除了是把疫情焦點轉移,亦可能是和經常在Twitter發言的,美國總統特朗普抗衡。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。