中國外交部發言人指美軍將新型冠狀病毒帶到武漢

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中國外交部發言人趙立堅，12日晚在社交平台Twitter發文，指可能是美軍將新型冠狀病毒帶到中國武漢，認為美國欠中國一個解釋，又要求它要透明和公開數據，包括零號病人何時出現、多少人感染、醫院的名字是甚麼。

貼文一出，立即觸發網民在Twitter熱烈爭論，15個小時有超過15000人讚好，但亦有不少人質疑，如果是美國流出，為何不是全球多個地方同時爆發，又為何是借去年舉行的武漢世界軍人運動會撒播病毒。

另一名中國外交部發言人耿爽就沒有直接評論趙立堅的講法：「國際社會，包括美國國內，對病毒源頭的問題都有不同的看法。中方始終認為，這是一個科學的問題，需要聽取科學和專業的意見。」

耿爽亦同時批評，討論新型肺炎病毒源頭的時候，有個別美國高官和國會議員，發表種種不負責任和不實言論，抹黑攻擊中國，中方堅決反對。

政治學者吳強分析，在周恩來年代，中國定下「外交無小事」原則，外交官員的一言一行都比較謹慎，現在趙立堅的做法一反傳統，相信並非單單是個人言論，除了是把疫情焦點轉移，亦可能是和經常在Twitter發言的，美國總統特朗普抗衡。

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