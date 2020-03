【KTSF】

中半島San Mateo高中聯合校區與東灣Contra Costa縣一校區週四宣布下週一起停課。

中半島San Mateo高中聯合學區宣布下週一開始停課,視疫情狀況決定是否停課到春假結束。

另外,West Contra Costa聯合校區也宣布,同時間關閉校區中的50間學校,由下週一開始關閉3週,直到4月6日再度開課。

俄亥俄州和馬里蘭州就分別宣布從下週一開始,全州內K至12年級全部停課3週和兩週,是全國首次有州分別把全州的學校都關閉。

