新型肺炎疫情籠罩全球,美股週四繼續暴跌,跌幅是1987年黑色星期一以來最大,道瓊斯指數週一暴跌逾2,300多點,跌幅達一成。

週四美股再經歷新一輪急瀉後,已把特朗普總統上任以來華爾街股市出現的漲幅,差不多完全蒸發掉。

市場由於憂慮白宮以至其他國家未能阻截經濟下滑,激發投資者新一輪拋售。

