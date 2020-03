世衛宣布全球新冠肺炎大流行原因為何（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

世界衛生組織(WHO)是在什麼樣的情況下宣布全球新冠肺炎大流行(pandemic)?而這又將如何影響民眾生活?

新冠肺炎,就像許多人傳人的疾病和病毒跨越國界的情況,經常是有一些人最先被感染,然後將病毒帶到其他國家,但是這並不足以達到大流行的狀態。

大流行意味著社區中出現第二波的人傳人感染,這比一般的epidemic疫情爆發來得嚴重,疫情爆發指的是在某社區或國家突然出現某種疫情,疫情大流行指的是全球同時面對傳染病疫情,並具有特有的災難性特徵,並會導致人們對彼此感到害怕。

但是做出病症大流行的判斷,最終還是世界衛生組織。

2003年的SARS,雖然影響26個國家,疫情在短時間內受到控制,世衛組織沒有宣布大流行。

到了2009年的H1N1豬流感,世衛則有宣布這是疫情大流行。

對於這次的新冠病毒在全球爆發,世衛目前的忠告就是要個別國家視察、檢測、診治、隔離、研究病源和動員民眾,但也表示世界各國必須開放資訊並彼此合作對抗疫情。

San Mateo縣衛生官員Scott Morrow重申,在上週3月5日已經表明,認為新冠病毒已經在灣區傳播多個星期,甚至幾個月,現在已經有證據顯示,病毒正在San Mateo縣廣泛傳播,唯一能夠放慢病毒在社區傳播速度的方法,就是在一段延長的時間內終止社會中的所有活動,但是這行動也可能弊多於利。

