【KTSF】

美國職籃NBA猶他爵士隊再有一名球員確診感染新型肺炎。

週三晚爆出爵士隊有球員確診新型肺炎,觸發NBA宣布停賽後,爵士隊其他球員檢測結果亦出爐,結果再有一名球員確診。

爵士隊尚未證實確診球員的身分,但根據知情人士透露,首名確診球員是中鋒Rudy Gobert,第二人是隊友Donovan Mitchell。

而在Gobert確診前,他在出席球隊記者會時曾笑著觸碰台上的米高風和錄音機,似對新型肺炎疫情開玩笑。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。