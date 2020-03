美國確診個案增至1,323宗 死者增至39人

【KTSF 郭柟報導】

美國至今有1,323宗病例,華盛頓州和加州再有人死亡,令死亡人數上升至39人,全國只有4個州沒有個案,加州一共有224宗確診,120宗在灣區,加州有多4人死亡,最新一宗死亡個案是在洛杉磯,加州州長紐森週三晚下令禁止舉行超過250人以上聚會。

紐森把大型活動的出席人士限制在250人或以下,而任何「非必要」的聚會,例如體育賽事、演唱會或會議等,應該推遲或取消,至少直至3月底,不過這項禁令不包括迪士尼樂園等主題公園、睹場、劇院等,紐森解釋時,只是表示那些特定場合比較複雜。

南加州的迪士尼樂園就自行宣佈由本週六開始關閉,直至3月尾,迪士尼樂園並沒有確診個案,迪士尼渡假酒店將會開放至下週一,讓住客有時間安排旅程,Downtown Disney會繼續開放。

紐森又表示,全州18個實驗室中,有8,227個測試盒,但是測試盒當中缺乏某些試劑,令測試結果不完整。

紐森說:「情況好似買了個列印機,但忘記買墨水。」

紐森說正同州府私家醫院合作,為實驗室補充不足的試劑,又指會增加兩至3個實驗室,希望月底前,每日可以增加5,000個測試,以及集中測試地點。

另外,紐森的行政命令容許州府徵用酒店和醫護中心等地方,用作治療和隔離設施等,也容許加州居民和商業可以延遲60天申報加州稅,對於因為感染新型肺炎而需要申請失業和殘障的人士,可以取消一星期等候期。

另外,至尊公主號郵輪週三晚再多511人下船,現時已有1,963人下船,其中476外國人包機送走,1,075人仍要在船上隔離。

