美國確診個案增至1,323宗 死者增至39人

【KTSF 郭柟報導】

美國至今有1,323宗病例，華盛頓州和加州再有人死亡，令死亡人數上升至39人，全國只有4個州沒有個案，加州一共有224宗確診，120宗在灣區，加州有多4人死亡，最新一宗死亡個案是在洛杉磯，加州州長紐森週三晚下令禁止舉行超過250人以上聚會。

紐森把大型活動的出席人士限制在250人或以下，而任何「非必要」的聚會，例如體育賽事、演唱會或會議等，應該推遲或取消，至少直至3月底，不過這項禁令不包括迪士尼樂園等主題公園、睹場、劇院等，紐森解釋時，只是表示那些特定場合比較複雜。

南加州的迪士尼樂園就自行宣佈由本週六開始關閉，直至3月尾，迪士尼樂園並沒有確診個案，迪士尼渡假酒店將會開放至下週一，讓住客有時間安排旅程，Downtown Disney會繼續開放。

紐森又表示，全州18個實驗室中，有8,227個測試盒，但是測試盒當中缺乏某些試劑，令測試結果不完整。

紐森說：「情況好似買了個列印機，但忘記買墨水。」

紐森說正同州府私家醫院合作，為實驗室補充不足的試劑，又指會增加兩至3個實驗室，希望月底前，每日可以增加5,000個測試，以及集中測試地點。

另外，紐森的行政命令容許州府徵用酒店和醫護中心等地方，用作治療和隔離設施等，也容許加州居民和商業可以延遲60天申報加州稅，對於因為感染新型肺炎而需要申請失業和殘障的人士，可以取消一星期等候期。

另外，至尊公主號郵輪週三晚再多511人下船，現時已有1,963人下船，其中476外國人包機送走，1,075人仍要在船上隔離。

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