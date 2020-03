國安部指歐洲旅客入境禁令不適用美國公民及親屬

【有線新聞】

美國宣布抗疫措施,由星期五午夜起,禁止兩週內到過歐洲26個國家的旅客入境美國,為期30天,英國旅客不在限制名單,當地同時建議民眾重新考慮是否外遊。

特朗普在白宮發表全國電視講話,公布抗疫措施,限制歐洲旅客到美國。

特朗普說:「未來30天禁止歐洲旅客入境美國,新措施週五午夜生效。英國不受禁令所限,今日的明智抉擇能防止日後疫情散播。」

特朗普指,歐盟未能對中國及其他疫情嚴重地區,採取有效限制旅遊措施,令美國很多新增個案都是來自歐洲旅客。

國土安全部後來澄清,並非「一刀切」禁止所有歐洲人入境,只適用於過去14日到過歐洲神根區,包括法國、德國、西班牙等26個國家的旅客,英國本身不在此列。

美國公民及其直系親屬亦不受限制,只需入境時接受篩查檢疫,回國後再隔離14日。

特朗普在講話中又說錯了新措施內容。

特朗普說:「禁令包括大量貿易和貨物,還有各個方面等待批核。」一小時後他在社交網站改稱,只是限制旅客,貨物流通不受影響。

國務院建議國民重新考慮是否外遊,國防部則強制美軍、職員及其家屬,未來兩個月不准外遊。

其他抗疫措施,包括指示財政部延遲向受影響企業徵收稅項,不加徵任何利息和罰款及為小型企業,提供流動資金貸款周轉。

至今連同華盛頓特區,全國最少41個州出現疫情,當中過半進入緊急狀態。特朗普取消周末兩場造勢籌款活動,紐約市取消下週二的大型巡遊。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。