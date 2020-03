舊金山加大傳染病專家談新冠病毒傳播方式（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

醫學界目前對新冠病毒仍有許多疑問沒有答案,舊金山加大的傳染病專家,對目前病毒傳播方式的有關資訊作出總結。

由於美國目前還沒有足夠的新冠病毒測試盒,不能對每個出現發燒和有咳嗽的人做檢測,而新冠肺炎的初期症狀和感冒相似,因此對於有症狀的人是否要做檢測,還是以他是否和有到過疫區,或是否有和確診者接觸這兩個主要標準來作判斷。

舊金山加大傳染科助理教授方令儀說:「或許就是這樣,病毒傳播到這麼廣,傳染到這麼多人,因為他們即使沒有症狀,也可以傳播病毒。」

醫學專家指出,對於病毒如何傳播的問題還沒有全部的答案,而目前所知道的是,病毒傳播速度非常快,並對超過60歲的長者較有威脅,特別是如果他們本身有慢性病症,例如高血壓、糖尿病和腎病,至於病毒對癌症病人,或有免疫系統病症的人士會有多大影響,卻還是個未知數。

至於新冠病毒是否會如麻疹般在空氣中傳播,專家表示還沒有確實的答案,目前所知道最直接的傳播方式是透過咳嗽、打噴嚏、說話所噴出的飛沫,接觸到另外一個人的嘴巴、鼻子,甚至是眼睛而傳染。

而觸碰一些病毒置留的地方,再觸碰口眼鼻,也可以將病毒傳入人體。

病毒最容易傳染是時間是在人體感染後,還沒有出現症狀之前的一段潛伏期,和症狀消失為止這段期間。

加大副院長兼傳染科主任陳兒安教授說:「新冠病毒最喜歡的環境,是冷的表面,例如門把手、健身房的啞鈴、櫃台的表面,這些都是病毒能生存的地方,時間可以是兩個小時至6天,一些如毛巾或紙巾的地方,則生存較短的時間,這病毒喜歡冷和硬的表面。」

至於疫情會否在夏天好轉,專家表示,病毒目前在亞洲許多熱帶國家傳播,因此天氣變暖,不一定會放慢疫情,最重要的還是要看社區中人們的情況。

而目前還沒有最有效的醫治方法,專家表示,在沒有用藥下,一般來說,在症狀發作後,24小時沒有發燒就屬於康復,但是在復原之後,還是有可能再度染病。

