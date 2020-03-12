舊金山加大傳染病專家談新冠病毒傳播方式（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

醫學界目前對新冠病毒仍有許多疑問沒有答案，舊金山加大的傳染病專家，對目前病毒傳播方式的有關資訊作出總結。

由於美國目前還沒有足夠的新冠病毒測試盒，不能對每個出現發燒和有咳嗽的人做檢測，而新冠肺炎的初期症狀和感冒相似，因此對於有症狀的人是否要做檢測，還是以他是否和有到過疫區，或是否有和確診者接觸這兩個主要標準來作判斷。

舊金山加大傳染科助理教授方令儀說：「或許就是這樣，病毒傳播到這麼廣，傳染到這麼多人，因為他們即使沒有症狀，也可以傳播病毒。」

醫學專家指出，對於病毒如何傳播的問題還沒有全部的答案，而目前所知道的是，病毒傳播速度非常快，並對超過60歲的長者較有威脅，特別是如果他們本身有慢性病症，例如高血壓、糖尿病和腎病，至於病毒對癌症病人，或有免疫系統病症的人士會有多大影響，卻還是個未知數。

至於新冠病毒是否會如麻疹般在空氣中傳播，專家表示還沒有確實的答案，目前所知道最直接的傳播方式是透過咳嗽、打噴嚏、說話所噴出的飛沫，接觸到另外一個人的嘴巴、鼻子，甚至是眼睛而傳染。

而觸碰一些病毒置留的地方，再觸碰口眼鼻，也可以將病毒傳入人體。

病毒最容易傳染是時間是在人體感染後，還沒有出現症狀之前的一段潛伏期，和症狀消失為止這段期間。

加大副院長兼傳染科主任陳兒安教授說：「新冠病毒最喜歡的環境，是冷的表面，例如門把手、健身房的啞鈴、櫃台的表面，這些都是病毒能生存的地方，時間可以是兩個小時至6天，一些如毛巾或紙巾的地方，則生存較短的時間，這病毒喜歡冷和硬的表面。」

至於疫情會否在夏天好轉，專家表示，病毒目前在亞洲許多熱帶國家傳播，因此天氣變暖，不一定會放慢疫情，最重要的還是要看社區中人們的情況。

而目前還沒有最有效的醫治方法，專家表示，在沒有用藥下，一般來說，在症狀發作後，24小時沒有發燒就屬於康復，但是在復原之後，還是有可能再度染病。

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