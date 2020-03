【KTSF】

舊金山聯合校區週四宣布,市內所有公立學校未來3週將會關閉,以阻截新型冠狀病毒的傳播。

校區稱,關校措施由下週一至春假過後,亦即4月3日星期五結束。

校區表示,正與市府和社區組織研究在關校期間,如何協助學生和家長。

