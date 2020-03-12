舊金山散房住客和露宿者如確診應如何隔離檢疫（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山的散房住客及無家可歸者一旦確診新型肺炎，但又不需要住院，他們應該在哪裡隔離及治療呢？市府終於有了定案。

舊金山應急管理局（DEM）外展專員林偉浩（Victor Lim）說：「如果一些人一旦確診新冠病毒，而沒有辦法在自己的散房自我隔離，我們市政府就是租了這些露營房車RVs，給有需要的朋友。」

30輛這些露營用休旅車現在停泊在日落區Park Presidio一塊市府用地上，舊金山應急管理局表示，市內一些散房住客及無家可歸者如果確診新型肺炎，但不需要住院，就會被安排在這些休旅車上隔離，現階段暫時未有人需要用到這些休旅車。

舊金山應急管理局發言人Francis Zamora說：「租休旅車其實是想防範於未然，現在無人需要住在車上，但如果有人需要，我們想確保已經有兩手準備。」

林偉浩說：「個人衛生很重要，所以這些休旅車一定有個浴室。」

休旅車裏就像一個小型的居所，齊備所有家具，有床、獨立淋浴間及洗手間，衛生局人員會24小時在場戒備，照顧有需要的患者，而市府亦會定時為入住的人提供膳食及其他日用品。

DEM指，這30部休旅車的租約暫時到6月份，租車費大約是443,000元，會因應實際疫情的需要增加休旅車的數量。

這些休旅車服務的是一些確診患者，至於一些未有確診，但需要個別隔離的散房居民及無家可歸者，市府指，正在市內尋找一些空置的空間。

Zamora說：「我們其實在尋找一些空置的房間及公寓，同時會聯繫酒店業，看看他們能夠哪些協助，這些計劃將會在未來數天敲定。」

有市府職員透露，近日有不少附近居民見到這些休旅車停泊在此後感覺擔憂，不知道當患者入住後會否影響鄰居。

應急管理局指出，知道在疫情下，市民會有很多疑問，比起無理的擔憂，市民應該要明白新型肺炎的傳播原理。

Zamora說：「如果我有新型肺炎，我正在呼吸空氣，這不代表另一個住在100呎以外一間民宅的人會受到感染，病毒不是經空氣傳播，是經緊密而且持續的接觸傳播，希望大家知道實情。」

這30部休旅車只是臨時停泊在此，如果到時真的有人入住，最終的落腳點在哪還沒有決定，不過DEM指，一定會停在一個安全而且隔離的區域。

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