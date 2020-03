舊金山散房住客和露宿者如確診應如何隔離檢疫（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山的散房住客及無家可歸者一旦確診新型肺炎,但又不需要住院,他們應該在哪裡隔離及治療呢?市府終於有了定案。

舊金山應急管理局(DEM)外展專員林偉浩(Victor Lim)說:「如果一些人一旦確診新冠病毒,而沒有辦法在自己的散房自我隔離,我們市政府就是租了這些露營房車RVs,給有需要的朋友。」

30輛這些露營用休旅車現在停泊在日落區Park Presidio一塊市府用地上,舊金山應急管理局表示,市內一些散房住客及無家可歸者如果確診新型肺炎,但不需要住院,就會被安排在這些休旅車上隔離,現階段暫時未有人需要用到這些休旅車。

舊金山應急管理局發言人Francis Zamora說:「租休旅車其實是想防範於未然,現在無人需要住在車上,但如果有人需要,我們想確保已經有兩手準備。」

林偉浩說:「個人衛生很重要,所以這些休旅車一定有個浴室。」

休旅車裏就像一個小型的居所,齊備所有家具,有床、獨立淋浴間及洗手間,衛生局人員會24小時在場戒備,照顧有需要的患者,而市府亦會定時為入住的人提供膳食及其他日用品。

DEM指,這30部休旅車的租約暫時到6月份,租車費大約是443,000元,會因應實際疫情的需要增加休旅車的數量。

這些休旅車服務的是一些確診患者,至於一些未有確診,但需要個別隔離的散房居民及無家可歸者,市府指,正在市內尋找一些空置的空間。

Zamora說:「我們其實在尋找一些空置的房間及公寓,同時會聯繫酒店業,看看他們能夠哪些協助,這些計劃將會在未來數天敲定。」

有市府職員透露,近日有不少附近居民見到這些休旅車停泊在此後感覺擔憂,不知道當患者入住後會否影響鄰居。

應急管理局指出,知道在疫情下,市民會有很多疑問,比起無理的擔憂,市民應該要明白新型肺炎的傳播原理。

Zamora說:「如果我有新型肺炎,我正在呼吸空氣,這不代表另一個住在100呎以外一間民宅的人會受到感染,病毒不是經空氣傳播,是經緊密而且持續的接觸傳播,希望大家知道實情。」

這30部休旅車只是臨時停泊在此,如果到時真的有人入住,最終的落腳點在哪還沒有決定,不過DEM指,一定會停在一個安全而且隔離的區域。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。