灣區多間學校受疫情影響取消當面授課

【KTSF 張馨藝報導】

灣區很多學校因受疫情影響,都暫停了在教室裡當面授課,校方告訴學生盡量待在家中。

Santa Teresa高中內,有將近50名清潔工人在各個教室內整夜擦洗,因為該校一名學生曾與確診者有過接觸,學校週三禁止所有學生進入校園。

在Santa Clara的Mission大學看上去空空蕩蕩,儘管該學校還沒有發現確認病例,但週三仍宣布暫停到教室上課。

不過Mission大學的校園仍然開放著,目的是給一些沒有上網課條件的學生提供資源,學校隨處可見消毒洗手液,但有些學生並沒有戴口罩,而有學校員工則全副武裝來到校園。

公共衛生部門對不同學區和學校因疫情的不同,決策也有所不同,聖荷西的Oak Grove高中,在學校徹底清潔並保證無確認病例後重新開放,舊金山的Lowell高中,在有家長出現確診案例後關閉了5天。

Santa Clara縣公共衛生官員對學校停課做出了回應。

Santa Clara縣公共衛生局局長Sara Cody說:「根據經驗,我們知道,如果關閉學校,可能會影響運行,我們還沒有關於新冠病毒的數據。」

目前灣區大部分的學生會像這樣通過網絡上課。

