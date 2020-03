白宮稱Santa Clara縣應禁止超過250人聚會

【KTSF 張馨藝報導】

白宮的抗疫工作組週三建議各界停止大型集會,並認為南灣Santa Clara縣應該禁止超過250人的集會,企業應該監測所有員工和訪客。

白宮的新冠病毒特別工作組週三要求各界取消大型工作場所聚會、取消不必要的商務旅行,並每天對員工和訪客到達工作場所後進行健康監測。

白宮抗疫工作組也建議Santa Clara縣實施一項為期30天的策略,以減慢該病毒的傳播速度,並通知該縣避免超過250人的聚會,企業也採取非凡措施,每天都要監測員工和訪客,目前尚未知道企業應採取什麼具體的監測措施。

而該縣週二已禁止超過1,000人的活動,為期至少3週,如果把人數降低到250人以下,將會影響教會和其它社區的活動。

副總統彭斯在一份聲明中說,特朗普總統已經明確表示,新冠病毒特別工作組必須採取果斷行動,以保護所有美國人的健康及安全,而有關的措施需要所有社區配合,以降低疫情的影響。

據白宮的說法,工作組這一決定是副總統彭斯與加州州長紐森和華盛頓州州長Jay Inslee磋商之後做出的,疫情最先在華盛頓州爆發,死亡案例也是華州最多,白宮建議該抗疫政策也應實施於在華盛頓州的King縣、Pierce縣和Snohomish縣。

