為了避免新冠病毒在長者聚居處傳播,中半島San Mateo縣衛生署週三宣布,暫時禁止訪客探望養老院長者。

這則禁令指出,禁止所有訪客,包括長者的家庭成員,以及沒有專業執照的護士,探望在養老院生活的長者,這個規定將持續執行到5月9號,並將在該縣16個養老機構執行。

衛生署還建議,在與年過60的人,或已經患有其它疾病的人交談時保持6英呎距離,並且盡量避免出席大型聚會,以及在條件允許下遠程工作。

