【KTSF】

南灣聖荷西市至少有一名消防員確診新型肺炎,有數十名消防員因為曾與其接觸,需要居家隔離。

聖荷西市府經理Dave Sykes週四在聖荷西Mineta國際機場舉行的記者會稱,已有一名消防員確診新型肺炎,另一名消防員已接受檢測,正等待結果。

Sykes稱,暫時未知該名消防員如何受感染,至少有50名消防員因為曾與他接觸,暫時不能上班。

在Mineta國際機場工作的3名TSA安檢人員,早前確診新型肺炎。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。