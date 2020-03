【KTSF】

舊金山應急管理局公布,市內週四新增4宗新型肺炎確,其中一宗是確診者的密切接觸者。

局方指,其餘3宗感染來源不明,病者近來沒有外遊,亦沒有接觸過確診者。

舊金山的累計確診個案增至18宗。

