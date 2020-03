【有線新聞】

公主郵輪(Princess Cruises)宣布暫停環球業務2個月。

公主郵輪指,為向旅客、員工與環球持份者展示有決心提供一個安全、衛生的旅程環境,即日起暫停環球業務至5月10日,期間會暫停旗下18艘郵輪的行程。

已出發的郵輪若在5日內會結束行程可繼續航行,否則就會在最近港口泊岸讓旅客離開。

公主郵輪旗下的鑽石公主號與至尊公主號早前分別爆發疫情,鑽石公主號仍靠泊在日本橫濱港,早前招聘專人為郵輪大消毒。

