聖荷西機場3安檢人員確診前駐守X光機檢查行李

南灣聖荷西Mineta國際機場早前有3名安檢人員確診新型肺炎,全國運輸安全管理局(TSA)週四向聖荷西市長Sam Liccardo公開該3名病患更多資料。

機場的安檢人員是TSA的僱員,TSA表示,確診的3名安檢人員是在機場的B座客運大樓工作,晚間當值。

這3名安檢人員最後一次在機場工作分別是2月21日、2月26日和3月2日,其中兩人駐守X光機的安檢位置,負責檢查行李,和在有需要時拍打檢查旅客。

第3名安檢人員負責檢查旅客的旅遊證件,同時駐守機組人員的出入檢查站。

TSA沒有透露,在這3名安檢人員當值期間,有多少旅客或安檢人員可能接觸到新型冠狀病毒。

機場管理局週四表示,清潔工人將會每天進行深層清潔,希望阻止病毒傳播,同時計劃為清潔工人加強培訓。

截至週三晚,Santa Clara縣共有48宗確診個案,當中包括灣區唯一一宗死亡個案。

