【KTSF】

舊金山Lakeshore小學週三晚公佈,該校有4名學生及其家庭成員出現呼吸道不適的症狀,因此該校從週四開始關閉14日。

該4名學生正在接受新型冠狀病毒檢測,學校關閉期間,所有學生和家長則要在家留意自己的健康。

校區官員正研究辦法保障學生的學習,並會和受影響家庭緊密聯繫,衛生部官員正在調查情況。

目前舊金山的學校沒有人確診感染新型肺炎,校區週三也宣布現階段全市所有公校不會停課。

