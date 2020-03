洛杉磯縣首人死於新型肺炎 死者為六旬女性

【KTSF 蔡璐陽報導】

南加州洛杉磯縣衛生署週三宣布洛杉磯的第一宗新冠病毒死亡病例,以及6例新增確診,目前該縣包括Long Beach在內,累計有28例確診。

死者是一名年過60的女性,在感染上新冠病毒之前就患有其他疾病,並且她並不是洛杉磯居民。

在到訪洛杉磯之前,曾在上個月旅行過很多地方,包括在南韓停留過很久,在洛杉磯接受住院治療,沒多久就病逝。

另外,在最新的確診中,其中一個是洛杉磯縣的第二例社區感染,目前該名患者已經住院治療,還有一名最新確診患者,曾經有接觸過已確診的病患,並在居家隔離期間出現症狀,他也已經入院治療。

另有確診者曾到法國旅遊,回到家後發現患病,還有一名患者是曾到其它州去參加宗教活動,並與活動中的帶原者有緊密接觸從而受到感染。

洛杉磯縣健康署官員表示,目前該縣還不需要取消公共活動,但是建議長者和有健康問題的人士,還有孕婦應當慎重選擇出行,因為這些人群比較容易感染病毒。

